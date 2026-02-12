В Баку задержана женщина, подозреваемая в серии краж из ювелирных магазинов.

Как сообщили в полиции, в одном из магазинов Наримановского района были похищены золото и украшения на сумму около 3 тысяч манатов. В ходе оперативных мероприятий сотрудники 18-го отделения задержали 29-летнюю Н. Дадашову, которая ранее была судимой.

В ходе расследования установлено, что она также украла золото, ювелирные изделия и серебряные изделия на общую сумму 2 тысячи манатов из других ювелирных магазинов, расположенных в Сабаильском и Насимиском районах.

Камеры видеонаблюдения зафиксировали, как подозреваемая заходила в магазины в качестве покупателя и совершал кражи, отвлекая продавцов.