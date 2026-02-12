Минобороны России заявило, что за сутки силы ПВО сбили пять украинских крылатых ракет большой дальности «Фламинго». Это первое официальное упоминание новейшей украинской ракеты в ежедневных сводках российского ведомства.

В сообщении говорится о перехвате «пяти крылатых ракет большой дальности „Фламинго“». Ранее название ракеты фигурировало лишь дважды — в контексте российских ударов по предполагаемым цехам их сборки.

Генштаб ВСУ, в свою очередь, сообщил, что ракетами «Фламинго» был нанесён удар по арсеналу Главного ракетного артиллерийского управления Минобороны России в районе Котлубани Волгоградской области — примерно в 500 километрах от территории, подконтрольной Украине. По утверждению украинской стороны, этот объект является одной из крупнейших площадок хранения боеприпасов российской армии.

Журналисты подтвердили факт удара по видеозаписям. Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сообщил, что после отражения атаки обломки упали на территории объекта Минобороны, а жителей посёлка Котлубань эвакуировали.

Спустя несколько часов в украинских мониторинговых каналах появились сообщения о возможном пуске новейшей российской ракеты «Орешник». Воздушные силы ВСУ предупреждали об угрозе применения ракеты средней дальности, однако позднее тревога была отменена.

«Фламинго» — украинская крылатая ракета, о создании которой объявили в августе 2025 года. По данным разработчиков, её дальность превышает 3 тысячи километров. В январе ВСУ уже заявляли об использовании этих ракет для удара по полигону «Капустин Яр» в Астраханской области, однако тогда российская сторона применение «Фламинго» официально не подтверждала.