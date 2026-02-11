Россия с февраля отменила запрет на экспорт бензина, введённый прошлой осенью на фоне топливного дефицита и очередей на АЗС. По словам вице-премьера Александра Новака, рынок стабилизировался и даже появились излишки топлива.

Розничные цены остаются относительно стабильными — с начала года они выросли на 1,42% при инфляции 2,11%. Однако в оптовом сегменте ситуация иная: котировки АИ-92 на бирже за январь увеличились более чем на 7%.

Эксперты предупреждают, что рост оптовых цен обычно быстро отражается на рознице, что может привести к повторению прошлогоднего топливного кризиса.