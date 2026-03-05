В ходе рабочего визита в Федеративную Республику Германия представитель президента Азербайджана по особым поручениям Эльчин Амирбеков провёл встречи с государственным министром по делам Европы МИД ФРГ Гюнтером Крихбаумом, советником президента Германии по внешней политике Вольфгангом Дольдом, заместителем советника федерального канцлера по внешней политике и безопасности Александром Эберлем, председателем Комитета Бундестага по иностранным делам Армином Лашетом, руководителем рабочей группы Бундестага по межпарламентским связям «Германия – Южный Кавказ» Мирзе Эдисом, а также директором по Восточной Европе, Кавказу и Центральной Азии МИД ФРГ Никласом Вагнером.

На встречах обсуждались текущее состояние и перспективы развития азербайджано-германских отношений, а также возможности расширения сотрудничества в политической, экономической, энергетической, гуманитарной, сельскохозяйственной, ИКТ-сферах, в области обороны и безопасности, культуры и образования.

В Бундестаге была подчеркнута важность укрепления межпарламентских связей и предстоящих контактов в течение года.

Э. Амирбеков также проинформировал германскую сторону о мирной повестке между Азербайджаном и Арменией, условиях достижения устойчивого мира на Южном Кавказе и шагах Баку в этом направлении. Отдельное внимание было уделено восстановлению освобождённых территорий и проблеме их загрязнения минами. Германская сторона высоко оценила прогресс в процессе нормализации и выразила поддержку мирным усилиям.

Стороны также обменялись мнениями о развитии отношений между Азербайджаном и Европейским союзом и формировании региональных транспортных связей. Кроме того, Э. Амирбеков призвал Германию присоединиться к международным усилиям по гуманитарному разминированию в Азербайджане.

В рамках визита он также провёл круглый стол с экспертами Германского института международных отношений и безопасности (SWP) и дал интервью газете Berliner Zeitung.