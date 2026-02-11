Запасы газа в Казахстане оцениваются примерно в 3,8 трлн кубометров, ежегодная добыча составляет около 60 млрд кубометров. Об этом сообщил депутат Мажилиса Едил Жанбыршин.

Внутреннее потребление достигло 21,6 млрд кубометров, уровень газификации — 64,2%, спрос продолжает расти.

В Минэнерго заявили, что QazaqGaz ведёт геологоразведку на 14 объектах с потенциалом 115 млрд кубометров и планирует расширить портфель до 30. Также около 50 участков с газовыми запасами выставят на аукцион. До конца 2026 года в Кашагане запустят новый завод мощностью 2,5 млрд кубометров в год, а в