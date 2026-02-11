Обладатели сертификатов международных языковых экзаменов, IELTS, PET, KET, TOEFL, Cambridge не будут освобождены от необходимости сдачи экзамена по английскому языку в рамках государственного выпускного экзамена. Как сообщает Minval, председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде провела встречу с учениками, их родителями и педагогами, на которой ответила на интересующие их вопросы.

В рамках встречи педагоги английского языка поинтересовались возможностью исключения тестирования выпускников на предмет знания английского языка, если те уже получили сертификаты международно-признанных экзаменов. Аббасзаде ответила, что выпускные экзамены являются обязательными для всех.

По ее словам, необходимость сдачи выпускных экзаменов установлена на государственном уровне. Выпускные экзамены нужны для проверки знаний, полученных в рамках школьного образования, а проведение аттестации возложено на Государственный экзаменационный центр.

Она отметила, что для тех, кто уже успешно сдал международный языковой экзамен, не составит труда сдать экзамен по иностранному языку снова, показав 100% результат. Было отмечено, что экзамен по иностранному языку в рамках выпускного не сложный. Для этого достаточно владеть невысоким уровнем и уметь различать речь с британским акцентом. В международных экзаменах во время аудирования можно встретить также индийский, американский и китайский акценты.

В связи с этим учащимся было рекомендовано чаще случать передачи, ролики и фильмы на английском языке.