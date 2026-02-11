Азербайджанский «Карабах» улучшил позиции в мировом клубном рейтинге, опубликованном Международной федерацией футбольной истории и статистики (IFFHS).

Чемпион страны поднялся сразу на девять строчек и теперь занимает 60-е место, набрав 200 очков.

Среди других представителей Азербайджана «Сабах» также продемонстрировал прогресс: бакинцы переместились с 224-й на 211-ю позицию, имея в активе 96 баллов. А вот «Зиря» и «Араз-Нахчыван» потеряли места в таблице. «Зиря» с 63 очками опустилась с 389-й на 418-ю строчку, а «Араз-Нахчыван», набравший 59 баллов, сместился с 456-й на 468-ю позицию.

Лидером рейтинга, в который вошли 502 клуба, остается французский «ПСЖ» с 595 очками.