Президент Ирана Масуд Пезешкиан осудил нападения на гражданские объекты в стране и заявил, что Иран не останется равнодушным к этим действиям.

«Нападения на больницы — это удар по самой жизни. Нападения на школы — это удар по будущему нации. Нападения на пациентов и детей — это вопиющее нарушение гуманитарных принципов», — написал Пезешкиан.

Он подчеркнул, что мир должен осудить подобные действия и выразил соболезнования своей «скорбящей нации». «Иран не будет молчать и не потерпит этих преступлений», — добавил президент.