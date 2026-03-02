Первый пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта Дубая с начала войны на Ближнем Востоке, сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в авиадиспетчерских кругах.

По словам собеседника агентства, вылетевший борт, направляется в Самарканд в Узбекистане.

Ранее пресс-служба эмирата сообщала, что международные аэропорты Дубая сегодня могут возобновить работу в ограниченном режиме. При этом местные власти рекомендует не выезжать в аэропорты, пока авиакомпании «не связались напрямую с подтвержденным временем вылета».