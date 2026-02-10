Церемонию подписания Хартии стратегического партнёрства между Баку и Вашингтоном можете посмотреть в прямом эфире.

Хартия о стратегическом партнерстве между правительствами Азербайджана и США.

19:14 Президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент США Джей Ди Вэнс выступили с заявлениями для прессы.

19:12 В Баку состоялась церемония подписания «Хартии о стратегическом партнерстве между Правительством Азербайджана и Правительством Соединенных Штатов Америки».

Документ подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев и вице-президент Соединенных Штатов Америки Джеймс Дэвид Вэнс.

19:09 Встреча Алиева и Вэнса в расширенном составе завершилась.

18:45 В ходе встречи Ильхама Алиева и Джей Ди Вэнса в Баку Азербайджан и США подпишут Хартию стратегического партнёрства.

18:30 В Баку началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джеймсом Дэвидом Вэнсом в расширенном составе.

18:28 Ильхам Алиев провел в Баку встречу в узком кругу с вице-президентом США Джеймсом Дэвидом Вэнсом.

18:09 Белый дом сообщает о том, что Вэнс вместе с семьей прибыл в Азербайджан после продуктивного визита в Армению.



18:06 Началась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и вице-президента США Джей Ди Вэнса в Баку в узком составе.



17:58 10 февраля в Баку состоялась официальная церемония встречи вице-президента США Джеймса Дэвида Вэнса.

На площади, где были подняты государственные флаги двух стран, в честь вице-президента США был выстроен почётный караул. Джеймса Дэвида Вэнса встретил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Начальник почётного караула отдал рапорт вице-президенту США, после чего прозвучали государственные гимны Азербайджана и Соединённых Штатов. Стороны представили членов своих делегаций, а затем почётный караул прошёл торжественным маршем перед президентом Азербайджана и вице-президентом США.



После церемонии в Баку началась Ильхама Алиева с вице-президентом США в узком составе.