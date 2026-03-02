Президент США Дональд Трамп заявил о «серьезном разочаровании» премьер-министром Великобритании Киром Стармером после того, как тот запретил использовать остров Диего-Гарсия в Индийском океане для ударов по Ирану. Об этом Трамп рассказал в интервью газете The Telegraph.

«Похоже, между нашими странами такого раньше никогда не случалось. Его, видимо, волновала законность вопроса», — отметил бывший президент США.

По мнению Трампа, Стармер должен был разрешить использование острова, поскольку, по его словам, Иран несет ответственность за гибель «множества людей из вашей страны». Конкретные примеры он не привел.