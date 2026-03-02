ОАЭ и Катар призвали союзников, в том числе европейских, помочь президенту США Дональду Трампу и разрешить ситуацию вокруг Ирана, сообщает Bloomberg.

По данным источников, страны Персидского залива стремятся создать широкую коалицию для скорейшего дипломатического урегулирования конфликта, чтобы предотвратить региональную эскалацию и затяжной ценовой кризис на энергоносители.

На фоне эскалации ОАЭ запросили у союзников помощь в сфере ПВО средней дальности, а Катар — в противодействии беспилотникам, рассказали собеседники агентства. Согласно их данным, запасов ракет для системы Patriot у Катара хватит только на четыре дня при текущем темпе использования.