Танкер-заправщик «Атен Нова» в Ормузском проливе, принадлежащий союзникам США, после попадания двух беспилотников продолжает гореть.

Об этом сообщает Корпус стражей исламской революции (КСИР) в своём телеграм-канале.

Отмечается, что в рамках 12-го этапа операции «Правдивое обещание‑4» также поражены оставшиеся объекты военно-морских сил США в Бахрейне — по ним нанесён удар шестью БПЛА, а также стационарные и мобильные цели армии США в Кувейте и ОАЭ с применением 26 ударных беспилотников и 5 баллистических ракет.

Сообщается, что в настоящее время танкер «Атен Нова» продолжает гореть в Ормузском проливе.