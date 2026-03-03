Глава МИД Ирана Аббас Арагчи заявил, что Тегеран рассматривает происходящие на Ближнем Востоке боевые действия как прямое противостояние с Соединенными Штатами, а не как региональный конфликт.

По его словам, последствия этого противостояния уже затронули весь регион и могут иметь дальнейшее развитие. Министр подчеркнул, что Иран считает военные объекты США в странах Персидского залива законными целями, независимо от того, использовались ли они для ударов по территории исламской республики.

«Даже если какие-то базы США не используются против нас, эти базы все равно являются нашей законной целью. В этом случае мы имеем дело не с соседними странами, а с американскими солдатами, которые находятся в этих странах», — заявил Арагчи в интервью государственному телевидению.

Он также отметил, что, по его мнению, США и Израиль недооценили последствия своих действий. По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, принятые решения уже вызвали протесты и приведут к новым последствиям.