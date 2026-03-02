Президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана, начатая утром 28 февраля совместно с израильскими силами, изначально планировалась на четыре-пять недель, однако есть возможность продлить её на более длительный срок.

«С самого начала мы планировали [операцию] от четырех до пяти недель, но у нас есть возможность продержаться гораздо дольше», — сказал Трамп.

По его словам, Тегеран, вооружённый ракетами большой дальности и ядерным оружием, представляет «невыносимую угрозу» для Ближнего Востока и для американского народа, и США могут нанести по нему решающие удары. При этом президент подчеркнул, что «большая волна» ударов ещё не началась.

Американский лидер отметил, что в настоящее время доволен тем, как развивается ситуация.