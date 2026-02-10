Суд по уголовному делу Рубена Варданяна, по которому он проходит обвиняемым, удалился в совещательную комнату для вынесения окончательного решения.

12:18 Судебный процесс по делу гражданина Армении Рубена Варданяна, обвиняемого в преступлениях против мира и человечности, военных преступлениях, терроризме и финансировании терроризма, продолжится сегодня.

На заседании Бакинского военного суда руководитель Аппарата Кабинета министров Руфат Мамедов, выступая от имени Азербайджанского государства как потерпевшая сторона, заявил о согласии со всеми доказательствами и фактами, представленными гособвинением.

Правопреемники потерпевших обратились к суду с просьбой приговорить Варданяна к пожизненному лишению свободы. Сам обвиняемый попросил о встрече с адвокатом, после чего в заседании был объявлен перерыв. Суд продолжится после паузы.