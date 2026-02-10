В Азербайджане предлагается установить допустимую скорость движения на платных автомагистралях до 130 км/ч.

Соответствующие изменения предусмотрены в проекте поправок в законы «О дорожном движении» и «Об автомобильных дорогах», вынесенном на обсуждение на пленарном заседании Милли Меджлиса во вторник, 10 февраля.

Согласно документу, на платных автомагистралях максимальная разрешённая скорость не должна превышать 130 километров в час. Также уточняется само понятие «автомагистраль». Ею принято считать дорогу с разделительными полосами, не имеющую пересечений на одном уровне с другими дорогами, железнодорожными путями или пешеходными переходами и оборудованную зонами отдыха не реже чем через каждые 50 километров.

Кроме того, поправки регулируют порядок возврата транспортных средств со штрафных стоянок и механизм возврата уплаченных средств в случае признания задержания необоснованным.

Так, к пункту 10 части первой статьи 85 прибавляется примечание, в котором говорится о том, что в случае принятия решения об эвакуации автомобиля на штрафстоянку за неверную парковку транспортное средство возвращается владельцу немедленно после уплаты им суммы штрафа, установленной с учётом доставки транспортного средства на охраняемую стоянку и его хранения.

В случае незаконного задержания транспортного средства либо причинения ему материального ущерба вследствие ненадлежащего хранения владелец вправе обжаловать это в административном порядке и в суде.

При этом плата за хранение автомобиля, доставленного на охраняемую стоянку в соответствии с пунктами 9 и 10 части первой настоящей статьи, начисляется с 00:00 часов дня, следующего за днём его помещения на стоянку.

В случае прекращения производства по делу об административном правонарушении либо удовлетворения жалобы о наложении административного взыскания уплаченная сумма за доставку и хранение транспортного средства возвращается владельцу.