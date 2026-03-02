На Александровском направлении украинские подразделения освободили 9 населённых пунктов и продолжают расширять контроль над смежными районами, сообщает пресс-служба Генштаба ВСУ.

«На данный момент освобождены 9 населённых пунктов, ещё несколько находятся в процессе освобождения», — говорится в сообщении.

Десантно-штурмовые войска ведут наступательные действия с целью вытеснения противника с укреплённых позиций и восстановления контроля над территориями, имеющими тактическое значение для дальнейшей обороны и наступления.