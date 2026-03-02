Иран запустил новейшую сверхтяжелую ракету в сторону одной из военных баз США на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Nournews.

В публикации утверждается, что Исламская Республика в данный момент запускает ракеты различного типа по американским базам на Ближнем Востоке.

Кроме того, Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о поражении танкера ATHE NOVA двумя беспилотниками в Ормузском проливе.

В ходе 12-го этапа операции против США и Израиля Иран также атаковал объекты в Бахрейне, Объединённых Арабских Эмиратах и Кувейте, используя 26 беспилотников и 5 баллистических ракет, сообщили в КСИР.