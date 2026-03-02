Наиболее неожиданными для США после начала операции против Ирана стали иранские удары по целям в странах региона: Бахрейне, Иордании, Кувейте, Катаре и Объединенных Арабских Эмиратах, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью CNN.

«Это, вероятно, был самый большой сюрприз», — сказал он.

По словам Трампа, иранцы ударили по «по отелю, по многоквартирному дому», и это «просто разозлило» страны региона. Говоря о лидерах арабских государств, президент США заявил: ««Они (арабские страны) изначально собирались участвовать в этом очень незначительно, а теперь настаивают на своем участии».