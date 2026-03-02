Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и вице-премьером, министром иностранных дел Хашимитского Королевства Иордания Айманом аль-Сафади.

Как сообщили в МИД Азербайджана, в ходе беседы обсуждались текущая военно-политическая ситуация и нарастающая напряжённость на Ближнем Востоке.

Стороны подчеркнули недопустимость дальнейшего ухудшения региональной безопасности и отметили важность урегулирования существующих разногласий посредством диалога и дипломатических средств на основе норм и принципов международного права.

Министры также заявили о приоритетности обеспечения безопасности гражданского населения и предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации, подчеркнув необходимость активизации международных усилий по поддержанию стабильности и безопасности в регионе.

Кроме того, в ходе разговора стороны обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.