Вопрос возможного вывоза азербайджанцев из Дубая через Оман обсуждался накануне. Об этом Minval сообщила координатор азербайджанской диаспоры в Омане Саида Халилова. По её словам, в самом Омане ситуация остается стабильной. В стране на постоянной основе проживают около 100 граждан Азербайджана.

«Жизнь течет в обычном режиме — открыты школы, люди работают. Удары по территории Омана не наносятся», — отметила она.

Халилова подчеркнула, что проживающие в Омане азербайджанцы не выражают намерения покинуть страну. Большинство из них работают по контракту, и обращений по поводу эвакуации не поступало.

Координатор также сообщила, что поддерживает постоянную связь с соотечественниками в Бахрейне, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. По её информации, граждане, находящиеся в этих странах по трудовой визе, также не обращались с просьбой о выезде. Вместе с тем для туристов, находящихся в Дубае и Катаре, организована горячая линия.

Граница Омана с Абу-Даби остается открытой. В настоящее время туристы, в основном граждане России, пересекают границу и уже из Омана возвращаются на родину более протяженными маршрутами. «Надеемся, что такой шанс будет и для азербайджанцев, потому как должны состояться некоторые рейсы в Турцию по длинному маршруту», — сказала Халилова.

При этом она отметила, что пока информации о прибытии азербайджанцев из ОАЭ в Оман нет, однако накануне подобный сценарий действительно рассматривался. По данным диаспоры, в Дубае и Абу-Даби ситуация в настоящее время оценивается как относительно стабильная.