Заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Третья мировая война пока еще не идет, но может начаться в любое время, если президент США Дональд Трамп продолжит свой «безумный курс».

«Формально нет, — сказал Медведев, отвечая на вопрос, началась ли уже третья мировая война. — Но если Трамп продолжит свой курс по смене политических режимов, она несомненно начнется».

По его словам, «триггером может стать любое событие. Любое».

Замглавы Совбеза РФ также предупредил о последствиях возможного ядерного конфликта. «Судьба Хиросимы и Нагасаки покажется детской игрой в случае реального ядерного конфликта. В случае его возникновения Хиросима и Нагасаки будут детской игрой в песочнице», — сказал он.