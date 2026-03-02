Власти Испании не разрешили использовать военные базы в Роте (Кадис) и Морон-де-ла-Фронтера (Севилья) в операциях против Ирана.

Глава МИД страны Хосе Мануэль Альбарес заявил, что Мадрид «не санкционировал и не будет санкционировать применение баз для действий, не соответствующих двустороннему соглашению и Уставу ООН». По его словам, нынешние военные действия США и Израиля против Ирана «не вписываются» в эти рамки.

После отказа испанской стороны США перебазировали часть самолетов-заправщиков. Министр обороны Маргарита Роблес подтвердила, что несколько американских бортов, размещенных в Испании на постоянной основе, уже покинули базы, отметив, что решение приняла американская сторона.

По данным Reuters со ссылкой на FlightRadar24, с юга Испании вылетели 15 самолетов: девять направились в Германию, два — во Францию, еще четыре покинули территорию страны.

Альбарес предупредил, что действия Вашингтона могут «повлечь непредсказуемые последствия», и призвал ЕС сыграть роль «уравновешивающего голоса» для деэскалации и возвращения к диалогу.