Иран использовал новые боеголовки со взрывчаткой в ракетах, сообщает агентство Tasnim.

По его данным, тип взрывчатого вещества в боеголовках иранских ракет изменился, и атаки Ирана в последние дни отличаются как по объему, так и по качеству от 12-дневной войны. Так, боеголовка весом 500 килограммов эквивалентна прежним боеголовкам весом в одну тонну.

Отмечается, что США и Израиль за последние восемь месяцев приложили огромные усилия для укрепления своей обороны, однако ответы Ирана стали неожиданностью.