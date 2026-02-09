Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об индексации трудовых пенсий.

Страховая часть пенсий, назначенных до 1 января 2026 года, будет увеличена с учётом роста среднемесячной номинальной зарплаты за 2025 год. Также предусмотрена индексация надбавок за выслугу лет, материальной помощи, включённой в пенсии с 2023 года, и пенсионного капитала на индивидуальных счетах — в соответствии с уровнем инфляции.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2026 года.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения, с 1 января коэффициент индексация пенсий составит 9,3%. Повышение коснётся около 1,1 млн человек. Известно, что надбавки будут выплачены автоматически — вместе с февральской пенсией, включая доплату за январь.

На эти цели из госбюджета дополнительно выделено 640 млн манатов в год.

Также на 5,6% увеличены пенсионные капиталы на индивидуальных счетах граждан.