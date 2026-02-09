Директор по коммуникациям в офисе премьер-министра Великобритании Кира Стармера Тим Аллан ушёл со своего поста на фоне политического скандала, связанного с экс-послом в США Питером Мендельсоном и его контактами с осуждённым в США сексуальным преступником Джеффри Эпштейном, сообщает The Guardian.

В своём заявлении Аллан отметил, что уходит, чтобы «позволить создание новой команды» в офисе Стармера, при этом не упомянув скандал вокруг Мендельсона.

По версии журналистов, одной из причин отставки может быть и то, что за пять месяцев работы в правительстве Аллану не удалось значительно улучшить рейтинги Стармера.

Сейчас премьер-министр сталкивается с крупнейшим политическим кризисом за время своего пребывания на посту, который может привести к его отставке. Слухи об этом появились на фоне скандала вокруг экс-посла в США Питера Мендельсона, оказавшегося фигурантом дела Джеффри Эпштейна. Ранее стало известно, что глава аппарата премьер-министра Великобритании Морган Максуини также подал в отставку.

Скандал разгорелся после публикации Министерством юстиции США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на пост посла в США Мендельсон, по всей видимости, пересылал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий британского правительства.