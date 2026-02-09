«Гениальная» идея – как помешать президенту США аннексировать остров в Атлантике – посетила Эммануэля Макрона: от открыл на архипелаге, где проживают всего восемь граждан Франции, генконсульство Пятой республики. Но что реально стоит за, вежливо говоря, «наивным» решением французского президента, и какой посыл он выдал Трампу и миру?

Гренландия одновременно получила два – с одной стороны символических, с другой – конфронтационных презента: Канада и Франция открыли свои генеральные консульства в столице острова – Нууке. Заметим, население острова составляет порядка 56 тыс. человек, из них граждан Франции – восемь «единиц». Произошло это на фоне «негодования мира» по поводу обещаний Дональда Трампа «любыми средствами» получить контроль США над стратегически важным, для них, арктическим островом — от «купить» до «неизвестно как».

Французское консульство стало первым дипломатическим представительством страны – члена Европейского союза в Гренландии, где были расположены лишь консульства Исландии и США. Генконсулом Франции назначен Жан-Ноэль Пуарье, пояснивший, что дипведомство будет оказывать поддержку ученым и предприятиям, желающим сотрудничать с властями Гренландии, а также туристическим компаниям. А еще оно будет заниматься, в сотрудничестве с Гренландией, являющейся, напомним, автономией в составе Дании, «картографированием минерального потенциала недр» архипелага. К этому последнему «благородному» намерению Парижа (даже не Канады с ее «законными» мотивами) мы еще вернемся.

Напомним, Евросоюз, за рядом государств которого тянется длинный колониальный шлейф и который иные не прочь «нарастить», впал в гнев от желания Трампа «любыми возможностями» заполучить Гренландию. Кампанию «Не отдадим остров Америке!», как видно, возглавил Эммануэль Макрон, пытающийся вернуть Парижу хоть крупицу его былого величия. Априори – затея пустая, однако сиюминутно звонкая. Прошлым летом он сделал на нее заявку, прилетев в Нуук и анонсировав открытие в нем генконсульства. А глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро сделал и вовсе смехотворное заявление, — что, среди прочего, консульство будет работать на благо французской общины в регионе (напомним, численностью в 8 человек).

Предварительно Франция в компании с Данией, Норвегией, Швецией, Великобританией, Германией, Нидерландами и Финляндией резко выступила против прихвата острова Соединенными Штатами, на что Трамп ответил угрозой ввести на импортируемые из этих стран товары 10-процентную пошлину в феврале, и 25-процентную — с 1 июня.

С 15 по 17 января, на фоне угроз Трампа аннексировать остров, на нем, по инициативе Парижа, прошли учения НАТО «Арктическая стойкость» (США в них, понятно, не фигурировали). Добавим к этому, что Макрон решил запросить активацию инструмента Евросоюза по борьбе с принуждением (ACI). Президент Франции заявил об отправке в Гренландию наземных, морских, воздушных средств для усиления группы своих военных. И вообще он собирается увеличить воинский контингент Франции в Гренландии в 14 раз: речь об отправке на остров минимум 200 альпийских стрелков. При всей грустности ситуации, выглядит она комично: Париж решил защитить Гренландию от США «пулянием из рогаток». Сюжет, надо сказать, весьма провокационный.

Как еще понимать открытие генконсульства Франции в Гренландии? – кстати, после этого действа несколько государств тоже решили открыть свои диппредставительства на острове, о чем заявил министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен. То, что Макрон пытается залатать прорехи Парижа во внешней политике и повысить свой личный рейтинг с нынешних 11%, сомнению не подлежит. Равно как, вероятно, Францию с ее колониальным прошлым, не утратившим силу инерции и сейчас (где тонко, там и рвется) обуревает еще и ресурсный интерес к Гренландии — в нем тоже «зарыта собака» ранее не наблюдаемой активности Франции к Гренландии.

Почему бы в суете с США и «европейской сплоченности» против Трампа (водичка-то мутная, и рыбка в ней ловится проще) не наложить лапу на богатства острова: уголь, редкоземельные металлы, минералы, значительные запасы нефти, газа, прочего. Ключевыми редкоземельными металлами острова считаются неодим и диспрозий, критически востребованные в индустрии высоких технологий. По прогнозам, мировой рынок неодима, который сейчас оценивался в 5,5 млрд долларов, в 2030 году подорожает до свыше 9 млрд долларов. Что же касается нефти,

Геологическая служба США оценивает объемы шельфовых запасов острова в более 17 млрд баррелей, а газа – в 4,5 трлн кубометров. Но с 2021 года добыча нефти в Гренландии находится под правительственным запретом.

Ну и не стоит игнорировать то, что контролем над Гренландией США могут кратно усилить свою систему противовоздушной обороны и фактически отрезать Арктику от России и Китая. Это означает (пусть несбыточно), что Евросоюз может получить все вышеуказанные выгоды (спохватились!), если ему удастся «задвинуть» Америку на гренландском направлении.

Вопрос – дойдет ли дело до военного конфликта между Гренландией/Данией, который власти автономного острова не исключают и готовятся, по их словам, к любому сценарию развития событий. Но сможет ли горсточка военных Евросоюза в Гренландии дать США военный отпор? Думается, вопрос риторический, равно как и чем тут могут помочь европейские консульства на острове, открытие которых (вслед за Францией и Канадой) уже выглядит и будет выглядеть как вызов Европы лично Трампу. Который, кстати, может ответить на факт пусть и бессильного, но нахрапа, в данном случае – Франции и Канады – задействованием соглашения об обороне Гренландии, подписанного с США в 1951 году. Оно дает Штатам право создавать и использовать т.н. «оборонные районы» на острове, строить и эксплуатировать на нем свои военные объекты; иметь свободный доступ к воздушному и водному пространству Гренландии, и т.д.

И вот еще какой вывод напрашивается в связи с открытием априори не нужного (если не вредного) для Гренландии генконсульства той же Франции: оно обнажило глубокие трещины в фундаменте Трансатлантического союза как такового, считавшегося еще недавно монолитным.

В принципе, вся эта затея США с Гренландией, с отправкой на остров бутафорской «жменьки» европейских военных и помпезным открытием генконсульств (в первую очередь Франции, поскольку географически Канада хотя бы граничит с островом – понятно, по морю) – шапкозакидательство как со стороны Парижа, так и Вашингтона. И первый направил второму – открытием генконсульства – политический сигнал, «протрубив», что желает усилить свое присутствие на острове.

«Холостые выстрелы» вообще во вкусе Макрона, равно как и неоколониальные претензии, на потчевание которыми уже мало кто клюет. Но «Попытка – не пытка, не правда ли?» — как говаривал Иосиф Виссарионович Лаврентию Павловичу. Времена, конечно, изменились, но, все же, интересно, чем закончатся потуги Макрона спугнуть Трампа открытием генконсульства Франции в Гренландии и переброской на остров альпийских стрелков.

А пока в Нууке ставят спектакли даже не в стиле «Кабаре Лидо», — кстати, недавно закрытом, на его месте нынче площадка для музыкальных шоу, — «Рейтер» передает, что прошедшие на днях переговоры МИД Гренландии с США не дали результата. «Мы еще не там, где хотим быть. Предстоит долгий путь, поэтому пока рано говорить, к чему мы придем в итоге», — сказала глава внешнеполитического ведомства острова Вивиан Моцфельдт. По ее словам, запланированы новые встречи с представителями США для обсуждения ситуации с Гренландией.