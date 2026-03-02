Состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов и Верховным представителем Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кая Каллас.

Как сообщает Министерство иностранных дел Азербайджана, в ходе телефонного разговора была обсуждена текущая ситуация в сфере безопасности, сложившаяся в результате нарастающей военной напряжённости и эскалации в регионе.

Стороны выразили серьёзную обеспокоенность ситуацией, возникшей в регионе вследствие противостояния, и подчеркнули важность урегулирования конфликта дипломатическими путями.

Была отмечена и высоко оценена значимая роль Азербайджана в эвакуации иностранных граждан из Ирана, в том числе граждан государств — членов Европейского союза.

Стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.