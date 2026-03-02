Иранские силы предприняли несколько попыток нанести удары по международному аэропорту Хамад в Дохе, однако они были отражены средствами ПВО.

Об этом сообщил советник катарского премьер-министра, официальный представитель МИД Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

«Сейчас мы полностью сосредоточены на защите нашей страны от этой агрессии. Как вам известно, были попытки, и не одна, нанести удар по аэропорту Катара», — сказал он в эфире телеканала CNN.

Дипломат подчеркнул, что почти все выпущенные по Катару иранские ракеты «были сбиты, ущерб от тех, которые все же достигли целей, оказался минимальным».