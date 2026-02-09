На фоне меняющейся архитектуры безопасности и экономики на Южном Кавказе Тбилиси и Вашингтон вновь ищут точки опоры для стратегического сближения. Перезагрузка грузино-американских отношений всё чаще связывается не только с вопросами безопасности, но и с реализацией масштабных транспортно-логистических проектов, которые при поддержке США могут превратить регион в ключевой транзитный узел между Европой и Азией.

О том, какие новые инфраструктурные решения с участием США способны изменить экономическую карту региона, превращая его в крепкое звено глобальной системы, а также какое место в этом процессе занимает успешная перезагрузка отношений Вашингтона и Тбилиси на фоне смещения интереса США на Южном Кавказе в сторону экономики и логистики, в интервью Minval Politika рассказал грузинский политолог, основатель Научно-исследовательского института SIKHA Foundation Арчил Сихарулидзе.

— Как вы оцениваете перспективы перезагрузки грузино-американских отношений в нынешней геополитической конфигурации Южного Кавказа?

— Несколько дней тому назад состоялись встречи между представителями грузинской и американской сторон. Позже, то есть вчера, эти встречи продолжились. Есть надежда на то, что заявленная политика «Грузинской мечты» о стремлении перезагрузить стратегические отношения с Америкой, наконец, сдвинутся с мертвой точки. Можно сказать, что уже есть реальные предпосылки для того, чтобы говорить о том, что администрация Дональда Трампа, наконец, обратила внимание на Грузию. Но чем все это закончится, пока сказать трудно. Тот же порт Анаклия, который должен строить Китай, на фоне того, что Трамп рассматривает Пекин как противника, простаивает. Сможет ли Тбилиси убедить Америку в том, что многовекторная политика не станет преградой для администрации Трампа, сказать сложно.

— В какой степени США сегодня заинтересованы в формировании альтернативных транзитных коридоров через Южный Кавказ в обход России?

— Альтернативные транзитные коридоры важны в целом, поскольку сегодня мы находимся в многополярной мире, и иметь какую-то одну дорогу, через которую будет все проходить, уже никого не устраивает. Мы видим, что Европейский союз решил полностью отказаться от российского газа, с другой стороны, США стремятся наладить отношения с Россией, поэтому, чем больше будет альтернативы, тем лучше. «Маршрут Трампа» не подразумевает полностью девальвацию грузинского направления, потому что тогда получится, что взяли просто поменяли одну дорогу на другую.

— Насколько тесная связка Грузия–Азербайджан является критически важной для успеха региональных транспортных коридоров?

— Отношения между Грузией и Азербайджаном имеют стратегический формат, в том числе и в контексте отношений с Турцией. Все три страны активно взаимодействуют. С Азербайджаном для Грузии особое значение имеет энергетическая тема, Азербайджан является гарантом того, что в случае определенной напряженности с Россией мы будем получать достаточно энергоресурсов.

— Может ли Южный Кавказ в целом превратиться в один из ключевых регионов глобальной конкуренции логистических маршрутов?

— У Южного Кавказа всегда был большой потенциал. В прошлые годы он делился, как пирог, на определенные зоны влияния. И сегодня, в частности, Грузия все-таки остается под влиянием Запада. Несмотря на ведение «холодной войны», Грузия все же является прозападным государством. Азербайджан, конечно, еще находится в партнерстве с Турцией. А вот Армения пока не решилась, поскольку все надежны на то, что ее можно как-то втянуть в Европу в противовес России, мне кажется, это маловозможно. Но сейчас есть возможность сделать из Южного Кавказа что-то монолитное, единое и мирное.

— Как вы оцениваете концепцию проекта «Маршрут Трампа»? Какие выгоды Грузия получает от участия в этом проекте?

— Это интересная идея, но она требует решения ряда вопросов: кто будет охранять эту дорогу; насколько Россия и Иран будут согласны на то, чтобы там присутствовала частная американская компания, вкладывались американские инвестиции; насколько будет обеспечена стабильность в отношениях сторон; что будет, если в какой-то момент Никол Пашинян проиграет выборы.

Для политической элиты Грузии самое важное в том, что «Маршрут Трампа» и активное сотрудничество Армении и Азербайджана открывают для Тбилиси возможность перезагрузки отношений между США и Грузией. Ереван тоже призывает Вашингтон к этому.

Грузия на это в первую очередь смотрит как на потенциал с точки зрения налаживания отношения с администрацией Дональда Трампа, восстановление стратегических отношений.

Грузия остается стабильным государством с точки зрения экономического роста, социальной стабильности, и транзит, который проходит через территорию Грузии, себя зарекомендовал. Поэтому Грузии нужно еще продолжить обеспечивать свою стабильность, и это будет всегда визитной карточкой страны.