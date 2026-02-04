Первая в Азербайджане лаборатория аутоимунных заболеваний заработала в Центральной больнице нефтяников. Об этом сообщили в Объединении по управлению территориальными медицинскими подразделениями (TƏBİB).

Новая лаборатория полностью оснащена современной технической инфраструктурой, соответствующей международным медицинским и лабораторным стандартам. Установлено и введено в эксплуатацию высокоточное автоматизированное оборудование для проведения анализов, такое как Euroimmun Analyzer I, EuroBlotOne, EuroPattern Microscope Live, IF Sprinter, Eurostar IV Plus microscope.

В рамках проекта особое внимание было уделено повышению квалификации персонала для обеспечения устойчивой и эффективной работы лаборатории. Так, сотрудники лаборатории прошли профессиональную подготовку по современным методам диагностики, работе с автоматизированными системами и правильной интерпретации результатов анализов.

Следует отметить, что новая аутоиммунная лаборатория, созданная в Центральной больнице нефтяников, имеет большое значение с точки зрения раннего выявления различных аутоиммунных заболеваний, ускорения диагностики.