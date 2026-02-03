В 2025 году около 15 тыс. жалоб на нарушения прав поступило на «горячую линию» Аппарата омбудсмена. Как передает Minval, ведомство огласило полную статистику принятых обращений граждан за отчетный период. Оказалось, что большинство жалоб населения были связаны с коммунальными услугами и социальным обеспечением.

По данным Аппарата уполномоченного по правам человека, 1172 звонка касались коммунальных проблем, 1171 звонок- адресной социальной помощи, 755-обследования и обеспечения права на лечение, 712 — Государственной дорожной полиции, 702- необъективного расследования.

Далее по убыванию последовали жалобы, связанные с попранными правами в процессе назначения инвалидности, принятия обращений, невыплаты алиментов, незаконного задержания, судебным расследованием, финансовой помощью, деятельностью муниципалитетов, коррупцией, условиями задержания, назначением пенсии, дискриминацией, незаконным сносом домов, страховкой, бытовым насилием, миграцией и т.д.

Причем существенная доля жалоб поступила от малообеспеченных граждан, потребителей, осужденных, мигрантов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, людей, ищущих работу, пенсионеров, студентов, членов семей шехидов, подследственных, военнослужащих и т.д.