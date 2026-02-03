ЗАО «Бакинский метрополитен» защитило себя от кибератак извне. Ведомство перевело свои IT-системы в «Государственное облако», создав резервные копии для управления метрополитеном в случае отключений или неполадок на основной панели управления метро.

Как пояснили Minval в ООО AzInTelecom, выполняющем роль оператора в данном процессе, реализация базы данных в облачную службу осуществлена в рамках распоряжения № 718 президента Ильхама Алиева. В соответствии с ним информационные системы и ресурсы учреждения частично размещены в Бакинском главном дата-центре ООО AzInTelecom.

Компания предоставила Бакинскому метрополитену услуги виртуального сервера — IaaS (Infrastructure-as-a-Service) и резервного копирования — BaaS (Backup-as-a-Service) в формате облачных сервисов. Таким образом, обеспечена высокая доступность критически важных систем.

Отметим, что для рядовых пассажиров эта информация практически ничего не меняет: пользователи подземки, как и прежде, смогут пользоваться метро. Однако переход данных в государственную облачную систему позволит избежать кибератак на IT-систему метрополитена, управляющую интервалами движения, системами электроснабжения, вентиляции, контролем путей и другими процессами.