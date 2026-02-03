Тема Джеффри Эпштейна стала глобальным скандалом не только из-за обвинений в сексуальной эксплуатации и растлении несовершеннолетних. Особое внимание привлекает тот факт, что среди его клиентов фигурируют самые известные люди мира — власть имущие. В списках упоминаются сотни имен — от представителей британской королевской семьи до американских чиновников и известных миллиардеров. Принц, герцог Йоркский Эндрю, экс-президент Билл Клинтон, экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони, миллиардер Илон Маск и другие обвиняются в пользовании отвратительными и незаконными услугами Эпштейна.

Вызывает тревогу то, что контакты между этими людьми не ограничивались участием в незаконных сексуальных развлечениях. Эти отношения вышли и в политическую плоскость. При принятии политических решений, от которых зависела судьба отдельных стран, государств и целых народов, учитывался и фактор «представленности в клубе Эпштейна».

В опубликованных на прошлой неделе Министерством юстиции США «документах Эпштейна» фигурирует и имя Торбьёрна Ягланда, занимавшего пост генерального секретаря Совета Европы в течение десяти лет. Из документов следует, что Ягланд поддерживал личные связи с Эпштейном. В письме, отправленном ему по электронной почте в 2012 году, Ягланд упоминал о своей официальной поездке в Албанию, после чего отметил: «В Тиране есть красивые девушки».

Эта фраза широко обсуждалась в СМИ, в адрес Ягланда посыпались обвинения, однако позже вскрылись и более серьезные факты. Выяснилось, что генеральный секретарь Совета Европы выступал посредником между Эпштейном и руководителями отдельных государств, используя при этом свой дипломатический статус.

Из документов видно, что в 2016–2018 годах контакты между Ягландом и Эпштейном стали более интенсивными и вышли за рамки «дипломатических услуг». В частности, Эпштейн при посредничестве Ягланда установил связи с российскими дипломатами и вел с ними деловые переговоры. Более того, ему удалось выйти даже на уровень президента Владимира Путина. В опубликованных материалах видно, что Ягланд весьма успешно выполнял посредническую миссию. В электронном письме от 27 июня 2018 года Эпштейн писал Ягланду: «Лавров может получить полезную информацию о Трампе, поговорив со мной». Издание The Independent отмечает, что Эпштейн в полной мере пользовался дипломатическим статусом Ягланда.

Какие условия выдвигала Москва Ягланду?

В 2014, 2015 и 2018 годах Эпштейн стремился к встречам с российскими дипломатами, заявляя о желании обсуждать с ними «экономические вопросы». Возникает закономерный вопрос: что именно российские дипломаты ожидали взамен от Эпштейна и, особенно, от Ягланда? Очевидно, что эти связи отразились на деятельности Совета Европы и принятии ошибочных политических решений.

Бывший глава постоянного представительства Украины при Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев в октябре 2017 года выступил с резкой критикой в адрес Торбьёрна Ягланда: «Генеральный секретарь Совета Европы Торбьёрн Ягланд продолжает удивлять. Создается впечатление, что ему уже безразлично, кто что делает и говорит. Он однозначно занимает сторону России, отворачиваясь от Украины».

По словам украинского представителя, Ягланд закрывает глаза на факт аннексии Крыма Россией и прилагает все усилия для снятия санкций с российской делегации и ее возвращения в зал заседаний ПАСЕ. Из заявлений Арьева следовало, что он не понимает причин такого «загадочного поведения» Ягланда и считает, что Совет Европы переживает «кризис ценностей».

Сегодня причины этого «загадочного поведения» становятся очевидны. Выясняется, что Торбьёрн Ягланд, возглавлявший Совет Европы в течение десяти лет, оказался связан с Россией через дело Эпштейна. Под воздействием подкупа и шантажа он подчинялся диктату Москвы и способствовал принятию решений в Совете Европы в интересах России.

Двуличие бывшего генерального секретаря проявлялось не только в отношении Украины. Аналогичной была и его позиция по Азербайджану.

Торбьёрн Ягланд и грязные игры против Азербайджана

Первый серьезный конфликт между Советом Европы и Азербайджаном возник в 2015 году. В тот период Ягланд, занимавший пост генерального секретаря, заявил о выходе из «Совместной рабочей группы по правам человека в Азербайджане», а затем обратился к Комитету министров Совета Европы с просьбой поддержать его позицию и предпринять дополнительные шаги. При этом сама рабочая группа была создана именно по инициативе и просьбе Ягланда. Его внезапный выход из нее вызвал ненужные спекуляции вокруг Азербайджана и создал почву для его дискредитации.

Ягланд оставался на посту генерального секретаря Совета Европы до 2019 года и на протяжении этого времени прилагал максимум усилий для очернения Азербайджана. В 2017 году он выступал с резкими заявлениями против нашей страны, на что Министерство иностранных дел Азербайджана ответило жесткой реакцией, обвинив Ягланда во вмешательстве во внутренние дела государства.

Почему он действовал таким образом? Его позиция по Украине и Крыму наглядно демонстрирует его политическую сущность. Используя «бизнес Эпштейна», Ягланд был задействован в обеспечении интересов России на всем постсоветском пространстве. Он стремился оттолкнуть от Запада государства и народы, недавно обретшие независимость после распада Советского Союза, и вынудить их искать покровительство Москвы, используя для этого любые средства. В этих целях он превратил Совет Европы и пост генерального секретаря в инструмент.

Об этом мы писали еще четыре года назад, задолго до обнародования «документов Эпштейна», опубликовав статью «Российский след в резолюциях Совета Европы против Азербайджана». Тогда причины противоречивого поведения Совета Европы и лично Ягланда лишь предполагались, сегодня же они подтверждены фактами. Документы, опубликованные Министерством юстиции США, расставили все точки над «i».

Закончились ли грязные игры в Совете Европы с уходом Торбьёрна Ягланда? Разумеется, нет. Судя по всему, ситуация не только не улучшилась, но и усугубилась, а европейские институты все глубже погружаются в кризис и моральное разложение.

Мушфиг Алескерли