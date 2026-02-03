Центр кибербезопасности Узбекистана сообщил о начале расследования после появления в соцсетях сообщений об утечке персональных данных граждан страны. По предварительным данным, утечка якобы произошла из государственных информационных систем.

В Центре кибербезопасности пообещали в ближайшее время предоставить дополнительную информацию и рекомендовали гражданам соблюдать меры безопасности: не раскрывать личные данные посторонним, использовать сложные логины и пароли, а также не вводить информацию на подозрительных сайтах.

Согласно сообщениям в соцсетях, личные данные более 15 миллионов граждан Узбекистана могли попасть в руки неизвестных злоумышленников, которые затем выставили их на продажу в Даркнете.