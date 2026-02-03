Азербайджан в 2026 году занял 57-е место в мировом рейтинге стран по среднему уровню IQ, составленном платформой International IQ Test.

Средний показатель IQ в стране составил 98,03, что немного ниже общемирового среднего значения (100). В тестировании приняли участие 2 144 человека. По сравнению с прошлым годом результат снизился на 0,68 пункта, однако это изменение не выходит за рамки статистической погрешности, отмечают авторы исследования.

Несмотря на снижение, показатель Азербайджана остаётся выше, чем у ряда стран региона и СНГ. При этом страна уступает Грузии.

Среди стран Южного Кавказа более высокий показатель зафиксирован у Грузии (100,35). В то же время Азербайджан опередил ряд стран СНГ, включая Казахстан (95,92), Узбекистан (96,51) и Украину (95,66).

Лидерами мирового рейтинга стали Республика Корея (106,97), Китай (106,48) и Япония (106,30).

Авторы рейтинга отмечают, что IQ-тесты стандартизируются таким образом, чтобы общее среднее значение составляло 100 при стандартном отклонении 15. В данном наборе данных глобальное среднее также равно 100.

Объясняя, почему у большинства стран средний показатель ниже 100, авторы указывают на влияние взвешивания и репрезентативности выборки. В частности, в 2025 году один только Китай составлял около 17,2% населения мира и показал высокий средний результат (107,19), что существенно влияет на средние значения, взвешенные по численности населения, и компенсирует показатели стран с более низким средним IQ.