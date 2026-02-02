Верховный суд Ингушетии заменил условный срок реальным 35-летнему гражданину Азербайджана Гурбанову по уголовному делу о даче взятки сотруднику полиции, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

«Магасским районным судом фигурант был приговорен к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года по ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконного действия (бездействие) в значительном размере», — сказал сотрудник пресс-службы.

По его словам, апелляционная инстанция исключила из приговора ссылку на применение условного осуждения, определила для отбывания наказания колонию общего режима. Кроме того зачла время его содержания под стражей в срок лишения свободы. Срок отбывания наказания осужденного будут исчислять со дня фактического задержания.

В остальной части постановление оставлено без изменения, апелляционное представление прокурора удовлетворено.

Приговор вступил в законную силу.

31 октября 2024 Гурбанов в служебном кабинете полиции в Магасе передал оперативнику 80 тыс. рублей (1779 манатов) в качестве взятки за прекращение проведения проверки и непривлечение его и еще двоих граждан Азербайджана к административной ответственности по ст. 18.10 КоАП РФ (незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности в РФ).

В суде подсудимый вину признал в полном объеме.