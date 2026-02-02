Москва считает, что курс Еревана на диверсификацию внешних связей не подразумевает отказа от сотрудничества с традиционными союзниками и не ведёт к переориентации на стандарты объединений и блоков, стремящихся нанести России стратегическое поражение.

Об этом говорится в ответах МИД РФ на вопросы СМИ.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Россия открыто сообщает армянской стороне свои оценки возможного сближения с ЕС.

«Уверены, что в странах Южного Кавказа, в том числе в Армении, понимают, что за якобы благими намерениями Брюсселя и Вашингтона стоит холодный расчет, — подчеркнули в МИД РФ. — Для них данный регион, с которым Россия исторически и неразрывно связана, — не более чем потенциальная болевая точка, надавив на которую можно попытаться навредить нашей стране».