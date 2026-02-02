Генсек НАТО Марк Рютте во вторник посетит Киев – в его планах, в частности, выступление в Верховной Раде.

Об этом сообщили нардепы Ярослав Железняк и Алексей Гончаренко, пишет «Европейская правда».

3 февраля откроется 15-я сессия Верховной Рады. В повестке дня, среди прочего, отмечается выступление генсека НАТО.

«Завтра в Верховной Раде Украины будет выступать генсек НАТО Марк Рютте», – написал Гончаренко.

«Будет открытие, выступление генсека НАТО, ряд процедурных моментов», – отметил Железняк.

Официально о приезде Рютте в украинскую столицу не сообщали.