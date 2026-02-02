МИД Великобритании вызвал посла России в Лондоне Андрея Келина и заявил ему об отзыве аккредитации у одного из российских дипломатов.

Об этом говорится в сообщении британского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что мера принята в ответ на лишение аккредитации сотрудника британского посольства в Москве.

«Мы самым решительным образом осуждаем ничем не спровоцированное и неоправданное решение России выслать британского дипломата в прошлом месяце, а также ее безосновательные обвинения в адрес наших сотрудников. Вызвав российского посла, высокопоставленный чиновник британского Министерства иностранных дел ясно дал понять, что Великобритания не потерпит запугивания сотрудников посольства. Поэтому сегодня мы предпринимаем ответные действия, отзывая аккредитацию российского дипломата», — сказано в сообщении.