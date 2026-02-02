Россия по-прежнему готова к переговорам с президентом Украины Владимиром Зеленским, если он пожелает приехать в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге, подчеркнув: «Зеленский предлагает контакты. Путин сказал, что они возможны в Москве. Вот эта позиция остаётся нашей позицией. Она достаточно последовательная».

При этом встреча на нейтральной территории в Кремле пока не рассматривается, уточнил представитель российского лидера.

Он также заявил, что второй раунд работы трёхсторонней группы России, США и Украины по вопросам безопасности состоится в Абу-Даби в среду и четверг. «Сейчас среда–четверг, действительно, вот этот второй раунд состоится. Он состоится в Абу-Даби, это мы можем подтвердить», — сказал Песков, отметив, что первоначально заседание группы было запланировано на минувшее воскресенье, но потребовалась дополнительная стыковка графиков трёх сторон.

«Украинское урегулирование — это сложный, многовекторный процесс: по каким-то вопросам удалось приблизиться к решению, по каким-то пока нет», — добавил пресс-секретарь президента РФ.