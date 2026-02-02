Депутат Фазиль Мустафа заявил, что «у соответствующих государственных органов и специальных служб Азербайджана есть достаточная информация в связи с происходящими в Иране, и уже ведётся работа в этом направлении».

Он подчеркнул важность подготовки общества к возможным сценариям: «Сегодня весь мир старается подготовиться к возможным событиям в Иране. Начиная с Турции и заканчивая другими региональными и глобальными акторами, все адаптируют информационную среду, СМИ и общество к возможным сценариям», — сказал депутат на заседании парламента 2 февраля.

Фазиль Мустафа отметил, что Азербайджану также следует постепенно информировать население о прогнозах и возможных рисках. В частности, через государственные структуры важно открыто разъяснять, как действовать в случаях возможного потока беженцев и других гуманитарных угроз. «Речь идёт о серьёзных процессах, и нельзя исключать, что события в Иране могут создать угрозы для безопасности нашей страны», — добавил Фазиль Мустафа.