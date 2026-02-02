Вооружённые сторонники террористической группировки ИГ атаковали аэропорт Ниамея в столице Нигера, который находится под управлением турецкого оператора. Об этом сообщает турецкое издание Yeni Şafak.

В сети распространились видеозаписи, на которых зафиксирован обстрел учебно-боевого самолёта HÜRKUŞ-C турецкого производства, состоящего на вооружении ВВС Нигера. По данным источников, нападавшие смогли прорваться на территорию аэропорта, где повредили несколько гражданских вертолётов и лёгкий самолёт.

После нападения боевики были обнаружены и уничтожены подразделениями «Африканского корпуса».