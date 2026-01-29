Президент США Дональд Трамп в ироничной форме высмеял президента Франции Эмманюэля Макрона, рассказав подробности их телефонного разговора.

По словам Трампа, в ходе беседы он предложил Макрону принять решение, связанное с ценами на лекарства, однако французский лидер первоначально отказался. Трамп отметил, что тогда пригрозил введением 25-процентных пошлин.

«Он сказал, что не станет этого делать. Я ответил, что в таком случае введу 25% пошлин. После этого он сказал: “Я это сделаю”. На этом разговор закончился», — заявил Трамп, добавив при этом ироничное замечание о том, что Макрон во время разговора был без солнцезащитных очков.

