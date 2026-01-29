Количество иностранных граждан, находящихся на территории России, снизилось на 10% и составило 5,7 млн человек.

Об этом сообщил начальник аналитического управления по вопросам миграции МВД РФ Александр Пережогин на конференции «Новая миграционная политика РФ», пишут «Ведомости».

Для сравнения, в январе прошлого года в России проживало около 6,3 млн иностранцев. Официальные итоги за 2025 год планируется подвести в феврале.

По словам Пережогина, ключевой причиной снижения стало уменьшение числа несовершеннолетних иностранных граждан — почти на 25%.

Дополнительным фактором стало ужесточение миграционного законодательства, отметила руководитель коллегии адвокатов Москвы «Минушкина и партнёры» Анна Минушкина. По её словам, ранее иностранцы, нарушившие миграционные правила, могли оставаться в стране до проверки со стороны полиции. Теперь такие лица сразу вносятся в реестр контролируемых лиц (РКЛ).

Эксперт пояснила, что до вступления новых норм в силу мигранты сохраняли доступ к банковским счетам и могли, в том числе, заключать браки, что нередко позволяло им впоследствии легализовать своё пребывание в России и оспорить решения МВД. После введения закона о высылке иностранцы теряют право распоряжаться денежными средствами, из-за чего вынуждены покидать страну и в ряде случаев не могут вернуться.