Потенциальный распад НАТО возможен только в том случае, если страны Европы смогут создать собственную военно-политическую организацию, не опирающуюся на США в вопросах обороны. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» выразил политолог Николай Топорнин.

По его словам, ожидать распада Североатлантического альянса не стоит до тех пор, пока в нем участвуют Соединенные Штаты. Основная проблема для европейских стран заключается в отсутствии альтернативной структуры, способной заменить НАТО.

Эксперт отметил, что в случае создания европейского аналога — условного «мини-НАТО» — страны ЕС могли бы поставить вопрос о трансформации альянса из военно-политической структуры в преимущественно политическую организацию. Однако на данный момент таких предпосылок нет.

Топорнин подчеркнул, что ни Европе, ни США невыгодно резко ухудшать отношения друг с другом, учитывая тесные экономические и политические связи. Поэтому вопрос о ликвидации НАТО в настоящее время не стоит.

По мнению политолога, для реальной замены НАТО Европе необходимо создать собственную систему обороны и безопасности, включая единую инфраструктуру и базы, которые могли бы заменить американское военное присутствие на континенте. Реализация такой задачи потребует значительных ресурсов и займет много лет.

Пока подобная структура не будет создана, европейские страны не станут всерьез обсуждать выход из НАТО, резюмировал эксперт.