США выдвинули Украине условие для получения гарантий безопасности: Киев должен подписать мирное соглашение с Россией. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источник.

Ранее газета Financial Times со ссылкой на источники сообщила, что США готовы предоставить гарантии безопасности в случае, если Украина согласится на мирное соглашение, предусматривающее несколько территориальных уступок.

Таким образом, предоставление гарантий безопасности для Киева напрямую связано с продвижением мирного урегулирования конфликта с Россией и согласованием соответствующих условий.