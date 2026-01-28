Азербайджан предложил инициировать процедуру установления безвизового режима для граждан Боснии и Герцеговины. Об этом посол Азербайджана в Боснии и Герцеговине Вилаят Гулиев сообщил в интервью изданию Sarajevo Times.

По его словам, Азербайджан последовательно выступает за сотрудничество, взаимное уважение и мирное развитие, рассматривая Боснию и Герцеговину как дружественного и важного партнера.

«В данном контексте Азербайджан стремится и дальше поощрять развитие туризма и деловой активности между нашими странами, признавая их важную роль в сближении народов и создании ощутимых преимуществ для граждан. Азербайджан предложил инициировать процедуру установления безвизового режима для граждан Боснии и Герцеговины, что значительно облегчит поездки, туризм и социальный обмен», — отметил дипломат.

Он также подчеркнул настрой обеих стран на углубление двусторонних отношений за счет увеличения интенсивности визитов на высоком уровне, проведения регулярных политических консультаций и создания совместной комиссии по экономическому партнерству.