МИД Украины вызвал венгерского посла в Киеве, чтобы выразить возражения по поводу призывов Венгрии к прекращению финансирования Украины. Об этом сообщил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, подчеркнув, что это не повлияет на политику страны.

«Сегодня украинцы вызвали нашего посла в Киеве. Мы не удивлены ни этим фактом, ни тем, что они сказали. Они вновь выразили недовольство тем, что в национальной петиции [руководству ЕС] венгерский народ выразит своё мнение о намерении Брюсселя и Киева потратить венгерские деньги на функционирование и вооружение Украины», — написал Сийярто в Facebook.

Он отметил, что украинские власти не объяснили, почему в последние дни позволяли себе грубые оскорбления членов венгерского правительства, включая премьер-министра Виктора Орбана. По его словам, такие высказывания звучали от Владимира Зеленского и министра иностранных дел Андрея Сибиги, который упоминал даже «гитлеризацию».

Сийярто считает, что все это делается для давления на Венгрию перед парламентскими выборами 12 апреля. Украина якобы заинтересована в смене правительства, которое не поддерживает её в вопросе членства в ЕС.

«Мы должны быть готовы к тому, что украинцы продолжат вмешательство в апрельские выборы в интересах [оппозиционной] партии «Тиса», — предупредил министр.

«Однако украинцы должны быть готовы к тому, что мы будем защищать суверенитет нашей страны и не позволим им повлиять на окончательные результаты выборов. Только венгерский народ может решать будущее Венгрии, а также вопросы мира и войны», — заключил Сийярто.